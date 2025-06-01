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Заказать и купить рецепты в аптеку на популярные препараты в режиме онлайн

Медрецепты

Заказать и купить рецепты в аптеку на популярные препараты в режиме онлайн

Медицинские рецептурные бланки, справки, выписки, заключения онлайн

Медрецепты

Медицинские рецептурные бланки, справки, выписки, заключения онлайн

Оформление медицинских документов без посещения врача

Медрецепты

Оформление медицинских документов без посещения врача

МЕДИЦИНСКИЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ БЛАНКИ 107-1/У И 148-1/У-88
СПРАВКИ, ВЫПИСКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Медицинские рецепты, справки и документы - можно заказать и купить онлайн, с
ускоренной доставкой заказным письмом
почтой России либо экспресс доставкой компанией СДЭК)

Рецепты для вас

Мы можем вам предложить рецепты на лекарство

Также у нас можно заказать медицинскую документацию, справки, выписки, заключения

  • Наши рецепты оформляются строго по приказу Минздрава РФ
  • Используем бланки напечатанные в типографии
  • Используем только действующие печати медицинских учреждений
  • Наши рецепты заполняют настоящие врачи
  • У нас большой выбор медицинских организаций
Мы можем вам предложить рецепты на лекарство

Цены на некоторую печатную продукцию:

Заключение врачебной комиссии

Заключение врачебной комиссии

2000 руб
Сигнальный лист вызова скорой помощи

Сигнальный лист вызова скорой помощи

1500₽
Медицинская карта ребёнка

Медицинская карта ребёнка

форма 026/у

7000₽
Врачебное профессионально-консультативное заключение

Врачебное профессионально-консультативное заключение

форма №086/у

1500₽
Выписка из медицинской карты

Выписка из медицинской карты

форма 027/у

1500₽
Cправка о временной нетрудоспособности учащегося

Cправка о временной нетрудоспособности учащегося

форма №095/у

2000₽
Рецептурный бланк 148-1/у-88

Рецептурный бланк 148-1/у-88

действителен 15 дней

1500₽
Рецептурный бланк 107-1/у

Рецептурный бланк 107-1/у

по специальному назначению

1500₽
Рецептурный бланк 107-1/у

Рецептурный бланк 107-1/у

действителен 60 дней

1000₽

Почтовое отправление оплачивается отдельно, конечную стоимость заказа уточняйте у менеджера. При заказе нескольких позиций Вам может быть сделана персональная скидка.

Выбор №1

Почему выбирают нас:

Также у нас можно заказать медицинскую документацию, справки, выписки, заключения

Надежность

Надежность

Сохраним конфиденциальность ваших персональных данных

Индивидуальный подход

Индивидуальный подход

Способны решить проблему каждого клиента

Профессионализм

Профессионализм

Квалифицированные и опытные сотрудники с медицинским образованием

Легальность

Легальность

Полное соответствие законодательным нормам

Выгода

Выгода

Делаем персональные скидки. Не завышаем цены

Оперативность

Оперативность

Оформляем документы за 1 день

Процесс

Наша схема работы

Отправляете заявку по обратной связи на сайте или связываетесь с менеджером в WhatsApp или Telegram

Отправляете заявку по обратной связи на сайте или связываетесь с менеджером в WhatsApp или Telegram

Обговариваем все детали в мессенджере и оформляем заказ

Обговариваем все детали в мессенджере и оформляем заказ

Забираете конверт с рецептом в почтовом отделении самостоятельно или вам приносит его домой почтальон

Забираете конверт с рецептом в почтовом отделении самостоятельно или вам приносит его домой почтальон

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  • Иван Захватаев
    45 лет, г.Москва

Часто задаваемые вопросы и ответы

Здесь вы найдете ответы на самые распространенные вопросы. Если ваш вопрос не был учтен, обратитесь в нашу службу поддержки.

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