После участия в СВО я лишился ноги и вынужден принимать болеутоляющие препараты. К сожалению, мой лечащий врач выписывает их в ограниченном количестве, которого мне не хватает на месяц и мое качество жизни страдает. Но ребята с этого сайта нашли способ мне помочь. Благодаря им у меня больше ничего не болит.



Вячеслав Балданов 30 лет, г.Улан-Удэ