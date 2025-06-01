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Медрецепты
Медрецепты
Медрецепты
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форма 026/у
форма №086/у
форма 027/у
форма №095/у
действителен 15 дней
по специальному назначению
действителен 60 дней
Почтовое отправление оплачивается отдельно, конечную стоимость заказа уточняйте у менеджера. При заказе нескольких позиций Вам может быть сделана персональная скидка.
Также у нас можно заказать медицинскую документацию, справки, выписки, заключения
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